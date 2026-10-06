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Бюджет Одессы недополучил более 500 миллионов гривен арендной платы за коммунальные объекты: подозревают трех руководителей КП

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Трем руководителям КП объявили о подозрении из-за неоформленной аренды канализационных объектов. Бюджет Одессы недополучил более 594 млн грн.

Бюджет Одессы недополучил более 500 миллионов гривен арендной платы за коммунальные объекты: подозревают трех руководителей КП

В Одессе трое руководителей коммунального предприятия получили уведомления о подозрении из-за ненадлежащего оформления аренды реконструированных объектов канализационной инфраструктуры. В результате городской бюджет недополучил более 594 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

В Одессе частная компания более пяти лет пользовалась отремонтированными за счет громады объектами канализационной инфраструктуры без надлежащим образом оформленной аренды. По данным следствия, из-за этого городской бюджет недополучил более 594 млн грн. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры о подозрении в служебной халатности сообщили действующему директору коммунального предприятия и двум его бывшим руководителям

- говорится в сообщении.

В частности, по имеющейся информации, речь идет о двух канализационных насосных станциях и двух коллекторах. В 2013 году из-за неудовлетворительного технического состояния их изъяли из аренды и передали коммунальному предприятию на реконструкцию.

В то же время на восстановление объектов потратили более 45 миллионов долларов США кредитных средств международного банка, тогда как займы погашались из бюджета Одессы.

После реконструкции этими объектами вновь начала пользоваться частная компания, обеспечивающая водоснабжение и водоотведение города. Однако аренду на них надлежащим образом не оформили, поэтому отдельную арендную плату город не получал. По данным следствия, с января 2020 года по октябрь 2025 года трое руководителей КП не приняли необходимых мер для оформления платного пользования этим имуществом. Вместо этого компания эксплуатировала его на основании договора обслуживания. После реконструкции стоимость объектов выросла, а значит, должна была вырасти и арендная плата

- говорится в сообщении.

По данным следствия, судебная экономическая экспертиза установила, что из-за отсутствия надлежащим образом оформленной аренды бюджет Одессы недополучил более 594 миллионов гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины. В настоящее время им избраны меры пресечения.

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Алла Киосак

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