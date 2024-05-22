Біткоїн впав на 2,1% та потягнув за собою інші криптовалюти: його ціна 69 тисяч доларів

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Київ • УНН

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У середу ціна біткойна знизилась, оскільки трейдери відреагували на очікування нових даних про процентні ставки в США, фіксуючи прибутки після росту, спричиненого оптимізмом щодо спотового біржового фонду Ether.

У середу ціна біткойна знизилася, оскільки трейдери вирішили зафіксувати прибутки після нещодавнього підйому, спричиненого оптимізмом щодо спотового біржового фонду Ether, в очікуванні нових оголошень про процентні ставки у США. Пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

У середу ціна біткойна знизилась, оскільки трейдери відреагували на очікування нових даних про процентні ставки в США, фіксуючи прибутки після росту, спричиненого оптимізмом щодо спотового біржового фонду Ether.

Біткоїн впав на 2,1% за останні 24 години до 69 763 доларів. Ефір також впав на 3% за останні 24 години до рівня 3 663 долара, відійшовши від двомісячного максимуму, досягнутого на початку березня. У понеділок ціна токену зросла на 18% завдяки новинам про те, що SEC запропонувала біржам внести корективи до своїх заявок на спотові ETF Ether перед важливим рішенням регулятора, яке очікується цього тижня.

Хоча існує ризик відмови SEC, заявки відображають прогрес у схваленні спотових ETF. Аналітики вказують, що це може збільшити ймовірність позитивного рішення, а схвалення ETF, подібно до раніше схвалених спотових Bitcoin ETF, могло б спровокувати значний ріст цін на криптовалюти.

Біткоїн продовжує коливатися, не зумівши стабільно тримати ріст. У вівторок його ціна короткочасно досягла 71 000 доларів, але потім знову опустилась до звичного діапазону 60 000-70 000 доларів, що триває вже два місяці. Незважаючи на позитивні очікування щодо спотового ETF Ether, загальні настрої на ринку криптовалют залишаються стриманими через тривалі побоювання стосовно процентних ставок у США.

Цього тижня декілька представників Федеральної резервної системи (ФРС) заявили, що банку потрібні більші впевненості у зниженні інфляції, перш ніж він може почати знижувати процентні ставки. Тепер усі очікування звернені на протоколи засідань ФРС у кінці квітня за додатковими підказками про можливі зниження ставок. Високі та тривалі процентні ставки можуть негативно вплинути на ринки криптовалют, адже вони зменшують привабливість високоризикових інвестицій.

Сьогодні ціни на альткоїни знизились, частково через відступ біткоїна, а також через перевагу трейдерів на користь Ether серед інших альткоїнів. Зміцнення долара також перешкодило значному зростанню криптовалюти. Серед основних падінь, Solana втратила 1,6%, а XRP — 2,3%. Мем-коіни, такі як Dogecoin та SHIB, впали на 2,8%.

З іншого боку, спотовий Bitcoin ETF від BlackRock, відомий як IBIT, показав значний приплив інвестицій, найбільший з квітня. У вівторок він залучив інвестиції на суму понад 290 мільйонів доларів, що є найбільшим одноденним припливом за цей місяць і трохи менше втричі більше, ніж попередній місячний максимум у 93 мільйони доларів, зафіксований 16 травня. Завдяки цьому загальний обсяг активів IBIT зріс до понад 19 мільярдів доларів.

У вівторок спостерігався значний приплив інвестицій у IBIT, що контрастує з початком місяця, коли з 1 по 15 травня припливи були мінімальними або відсутніми. У квітні IBIT також зафіксував свій перший в історії день відтоку інвестицій, що викликало песимізм щодо біткойна на той момент.

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Ірина Колеснік

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