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Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов
В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры отреагировали на ожидание новых данных о процентных ставках в США, зафиксировав прибыль после роста, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether.
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки для борьбы с устойчивой инфляцией, что потенциально повлияет на спрос на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.
Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy
Грузия рискует потерять свой статус кандидата в ЕС, если примет спорный закон об "иностранных агентах", который противоречит ценностям и законам ЕС, необходимым для членства.
Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия
В результате российских авиаударов по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова пострадали 11 мирных жителей, в том числе водитель троллейбуса.
Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ
российские самолеты потеряли еще две авиабомбы в белгородской области. За последние три месяца рф сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 55 ФАБ.
Франция не видит условий для признания Палестинского государства
По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Франция считает, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены.
Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро
Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.
Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, ужесточающий наказание за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков. Документ предлагает лишать свободы на срок до 15 лет полицейских за бездействие в сфере борьбы с наркотиками.
Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.
NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing
NASA отложило дебютный пилотируемый полет капсулы Boeing Starliner из-за утечки гелия в двигательной установке космического корабля, при этом следующая возможная дата запуска все еще обсуждается.