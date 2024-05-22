Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов

В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры решили зафиксировать прибыль после недавнего подъема, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether, в ожидании новых объявлений о процентных ставках в США. Пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры отреагировали на ожидание новых данных о процентных ставках в США, зафиксировав прибыль после роста, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether.

Биткоин упал на 2,1% за последние 24 часа до 69 763 долларов. Эфир также упал на 3% за последние 24 часа до уровня 3 663 доллара, отойдя от двухмесячного максимума, достигнутого в начале марта. В понедельник цена токена выросла на 18% благодаря новостям о том, что SEC предложила биржам внести коррективы в свои заявки на спотовые ETF Ether перед важным решением регулятора, которое ожидается на этой неделе.

Хотя существует риск отказа SEC, заявки отражают прогресс в одобрении спотовых ETF. Аналитики указывают, что это может увеличить вероятность положительного решения, а одобрение ETF, подобно ранее одобренным спотовым Bitcoin ETF, могло бы спровоцировать значительный рост цен на криптовалюты.

Биткоин продолжает колебаться, не сумев стабильно держать рост. Во вторник его цена кратковременно достигла 71 000 долларов, но затем снова опустилась до привычного диапазона 60 000-70 000 долларов, длящегося уже два месяца. Несмотря на положительные ожидания в отношении спотового ETF Ether, общие настроения на рынке криптовалют остаются сдержанными из-за давних опасений по поводу процентных ставок в США.

На этой неделе несколько представителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что банку нужно больше уверенности в снижении инфляции, прежде чем он сможет начать снижать процентные ставки. Теперь все ожидания обращены на протоколы заседаний ФРС в конце апреля за дополнительными подсказками о возможных снижении ставок. Высокие и длительные процентные ставки могут негативно повлиять на рынке криптовалют, ведь они уменьшают привлекательность высокорисковых инвестиций.

Сегодня цены на альткоины снизились, отчасти из-за отступления биткоина, а также из-за превосходства трейдеров в пользу Ether среди других альткоинов. Укрепление доллара также помешало значительному росту криптовалюты. Среди основных падений Solana потеряла 1,6%, а XRP — 2,3%. Мем-коины, такие как Dogecoin и SHIB, упали на 2,8%.

С другой стороны, спотовый биткойн-ETF от BlackRock, известный как IBIT, показал значительный приток инвестиций, самый большой с апреля. Во вторник он привлек инвестиции на сумму более 290 миллионов долларов, что является самым большим однодневным притоком за этот месяц и чуть менее чем в три раза больше, чем предыдущий месячный максимум в 93 миллиона долларов, зафиксированный 16 мая. Благодаря этому общий объем активов IBIT вырос до более чем 19 миллиардов долларов.

Во вторник наблюдался значительный приток инвестиций в IBIT, что контрастирует с началом месяца, когда с 1 по 15 мая приливы были минимальными или отсутствовали. В апреле IBIT также зафиксировал свой первый в истории День оттока инвестиций, что вызвало пессимизм в отношении биткойна на тот момент.

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