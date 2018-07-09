Біля одного з подвір'їв у Полтавській області прогримів вибух

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Вибух стався у Глобинському районі Полтавської області. Наразі поліція встановлює обставини події. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.

"Сьогодні близько 10-ї ранку на телефон "102" надійшло повідомлення від 51-річної мешканки одного із сіл Глобинського району. Жінка повідомила, що біля її двору стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що біля подвір'я заявниці 32-річний односелець кинув невідомий предмет, схожий на гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення ноги. Зі сторонніх осіб ніхто не постраждав.

Наразі фахівці-вибухотехніки ГУНП в області встановлюють, який саме предмет вибухнув.

По цьому факту у Глобинському відділі поліції проводиться подальша перевірка. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 8 липня в житловому будинку у Львові вибухнула граната. За цим фактом поліція відкрила провадження

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