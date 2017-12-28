Біля Львова потяг зітнувся з “швидкою”, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У четвер близько 12:30 на залізничному переїзді в селі Давидів Пустомитівського району зіткнулись дизель-поїзд та карета швидкої допомоги. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції Львівської області.
На момент ДТП в автомобілі “швидкої” перебувало четверо осіб — троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у Києві водій позашляховика Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході.