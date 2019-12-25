Біля Канади стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 стався в середу біля західного узбережжя Канади. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км, епіцентр знаходився приблизно в 343 км на захід від міста Кемпбелл-Рівер, населення якого становить близько 33 тис. Чоловік.
Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Попередження про можливе цунамі не оголошувалося.
Нагадаємо, вчора ввечері посеред Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 6.0 балів.
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