Посеред Колумбії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 6,0 стався посеред Колумбії. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
Землетрус був зафіксований в 19.03 за часом UTC (21.03 за київським часом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 кілометрах на схід від населеного пункту Гранада. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.
Слідом за цим землетрусом в 19.19 за часом UTC (21.19 Київ) були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,8.
За даними сейсмологів епіцентр розташовувався на відстані приблизно 47 кілометрів від населеного пункту Гранада, вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.
Наразі відсутня інформація про постраждалих або руйнування.
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