Посреди Колумбии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло посреди Колумбии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Землетрясение было зафиксировано в 19.03 по времени UTC (21.03 по киевскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Вслед за этим землетрясением в 19.19 по времени UTC (21.19 Киев) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.
По данным сейсмологов эпицентр располагался на расстоянии примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.
Пока отсутствует информация о пострадавших или разрушениях.
Напомним, в Хиросиме снесут два дома, переживших атомную бомбардировку.