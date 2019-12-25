У побережья Канады произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился примерно в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер, население которого составляет около 33 тыс. человек.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждение о возможном цунами не объявлялось.
Напомним, вчера вечером посреди Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6.0 баллов.
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