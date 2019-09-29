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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Біля берегів Ємену зник паром з 55 особами на борту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Паром, що курсує між східною єменської провінцією Ель-Махра і островом Сокотра, на борту якого знаходиться 55 осіб, пропав з екранів радарів. Про це повідомляє в суботу агентство Xinhuanet з посиланням на заяву адміністрації острова, передає УНН.

Біля берегів Ємену зник паром з 55 особами на борту

"Ми отримали звіт, згідно з яким паром зник після того, як (в середу) покинув порт Ель-махра, попрямувавши до острова Сокотра. На борту 55 осіб", - йдеться в заяві. Адміністрація острова поінформувала про те, що трапилося коаліцію на чолі з Саудівською Аравією і початку пошуково-рятувальну операцію.

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хуситами. Конфлікт загострився з вторгненням в країну в березні 2015 року коаліції на чолі з Ер-Ріядом, який виступив на боці військ президента республіки Абд Раббо Мансура Хаді.

Нагадаємо, судно Bourbon Rhode, яке зникло в Атлантичному океані і на борту якого перебували українці, затонуло.

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