Біля берегів Ємену зник паром з 55 особами на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Паром, що курсує між східною єменської провінцією Ель-Махра і островом Сокотра, на борту якого знаходиться 55 осіб, пропав з екранів радарів. Про це повідомляє в суботу агентство Xinhuanet з посиланням на заяву адміністрації острова, передає УНН.
"Ми отримали звіт, згідно з яким паром зник після того, як (в середу) покинув порт Ель-махра, попрямувавши до острова Сокотра. На борту 55 осіб", - йдеться в заяві. Адміністрація острова поінформувала про те, що трапилося коаліцію на чолі з Саудівською Аравією і початку пошуково-рятувальну операцію.
У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хуситами. Конфлікт загострився з вторгненням в країну в березні 2015 року коаліції на чолі з Ер-Ріядом, який виступив на боці військ президента республіки Абд Раббо Мансура Хаді.
Нагадаємо, судно Bourbon Rhode, яке зникло в Атлантичному океані і на борту якого перебували українці, затонуло.