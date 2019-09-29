У берегов Йемена пропал паром с 55 людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Паром, курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра, на борту которого находится 55 человек, пропал с экранов радаров. Об этом сообщает в субботу агентство Xinhuanet со ссылкой на заявление администрации острова, передает УНН.
“Мы получили отчет, согласно которому паром исчез после того, как (в среду) покинул порт Эль-махра, направившись к острову Сокотра. На борту 55 человек”, — говорится в заявлении. Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Конфликт обострился с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Эр-Риядом, который выступил на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.
Напомним, судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло.