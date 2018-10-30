Біля берегів Греції стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. О 5 ранку за київським часом біля берегів Греції стався землетрус 5,6. Про це повідомляє УНН з посиланням на U. S. Geological Survey.
"Землетрус магнітудою 5,6 стався сьогодні о 4:59 за київським часом за 49 км від грецького міста Закінтос", - сказано у повідомлені.
Інформації про жертв та руйнування поки не надходило.
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Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в п’ятницю в Іонічному морі біля берегів Греції.
Як повідомляв УНН, у Середземному морі оголошено загрозу цунамі.