У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В 5 утра по киевскому времени у берегов Греции произошло землетрясение 5,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на US Geological Survey.
"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня в 4:59 по киевскому времени в 49 км от греческого города Закинтос", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в Ионическом море у берегов Греции.
Как сообщал УНН, в Средиземном море объявлена угроза цунами.