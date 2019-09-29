Біля берегів Чилі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 7,2 стався в неділю біля берегів Чилі. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За даними видання, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 66 км на північний захід від міста Конститусьон з населенням понад 40 тис. осіб. Осередок стихії залягав на глибині близько 10 км.
Дані про можливих постраждалих, руйнування і загрозу цунамі не надходило.
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Нагадаємо, кількість жертв землетрусу в Індонезії збільшилася до 30.