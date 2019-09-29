У берегов Чили произошло мощное землетрясение

По данным издания, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к юго-западу от города Конститусьон с населением более 40 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.

Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

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Напомним, число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 30.