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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 15750 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

У берегов Чили произошло мощное землетрясение

По данным издания, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к юго-западу от города Конститусьон с населением более 40 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.

Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

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Напомним, число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 30.

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