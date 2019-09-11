Біля арсеналу у Калинівці ліквідували осередки загоряння - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поблизу арсеналу Міністерства оборони у Калинівці Вінницької області, де сьогодні після задимлення сталися вибухи кількох боєприпасів, ліквідували осередки загоряння. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
"Оперативною групою на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України здійснено обліт території арсеналу у смт Калинівка. Станом на 13:00 осередки загоряння ліквідовані. Місцями спостерігаються поодинокі задимлення ділянки території, на якій відбулася подія", - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.
На місці події працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.
"Загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, за даними Міноборони, у зоні задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.
Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.