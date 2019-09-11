Возле арсенала в Калиновке ликвидировали очаги возгорания - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вблизи арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области, где сегодня после задымления произошли взрывы нескольких боеприпасов, ликвидировали очаги возгорания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины осуществлено облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления участка территории, на которой произошло событие", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - добавили в Генштабе.
Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.
Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.