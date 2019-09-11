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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81777 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114127 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105891 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112571 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120734 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148803 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149051 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Возле арсенала в Калиновке ликвидировали очаги возгорания - Генштаб

Возле арсенала в Калиновке ликвидировали очаги возгорания - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 13573 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вблизи арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области, где сегодня после задымления произошли взрывы нескольких боеприпасов, ликвидировали очаги возгорания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины осуществлено облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления участка территории, на которой произошло событие", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - добавили в Генштабе.

Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

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