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Більшість українців підтримує фіскалізацію: Арахамія заявив, що не знає, чим ще допомогти ФОПам

Київ • УНН

 • 36312 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що більшість українців підтримує фіскалізацію та зізнався, що не знає чим ще можна допомогти ФОПам. Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Більшість українців підтримує фіскалізацію: Арахамія заявив, що не знає, чим ще допомогти ФОПам

"Ми не розуміємо, які ще можуть бути компроміси, бо багато, навіть з нашої фракції, більше половини людей вважають, що ми занадто компромісне рішення прийняли і "відпустили" цю фіскалізацію кудись на цілий рік. Є багато людей, є статистика, що 81% населення дорослого України підтримують згідно з опитуванням фіскалізацію… Тому ми не розуміємо, в чому можуть бути ще якісь вимоги", - розповів Арахамія.

Проте він наголосив, що вони не втрачають можливість діалогу з ФОПам.

"Але якщо зараз брати питання чи будемо ми ще відтермінувати фіскалізацію…точно не будемо", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, народні обранці ухвалили за основу та в цілому "компромісний" законопроект №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. На першому засіданні домовлено якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі ОПУ на тлі того, як на 22 грудня анонсована нова акція "SaveФОП" на столичному Майдані Незалежності.

Нардеп Олександр Качура заявив, що у Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо “ФОПів”.

Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.

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