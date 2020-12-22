Большинство украинцев поддерживают фискализацию: Арахамия заявил, что не знает, чем еще помочь ФЛП

"Мы не понимаем, какие еще могут быть компромиссы, потому что много, даже из нашей фракции, более половины людей считают, что мы слишком компромиссное решение приняли и "отпустили" эту фискализацию куда-то на целый год. Есть много людей, есть статистика, что 81% населения взрослого Украины поддерживают согласно опросу фискализацию... Поэтому мы не понимаем, в чем могут быть еще какие-то требования", - рассказал Арахамия.

Однако он подчеркнул, что они не теряют возможность диалога с ФЛП.

"Но если сейчас брать вопрос будем ли мы еще отсрочивать фискализацию...точно не будем", - сказал Арахамия.

Напомним, народные избранники приняли за основу и в целом "компромиссный" законопроект №4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. На первом заседании договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ на фоне того, как на 22 декабря была анонсирована новая акция "SaveФОП" на столичном Майдане Независимости.

Нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии относительно "ФЛП".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.