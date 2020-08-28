Білоруські ЗМІ повідомили, що ряд білорусів не змогли потрапити в Україну через закриття кордонів

Ольга і її колеги купили квитки до Одеси кілька днів тому, про те, що полетіти в Україну не вийде, вони дізналися вночі біля стійки реєстрації на рейс.

“Уже біля стійки почалася якась паніка. Виявилося, що прямо зараз з’явилася якась постанова про те, що іноземців не пускають в Україну. В результаті нікого, крім українців, не пустили на борт. Частина пасажирів, яких встигли зареєструвати, з літака зняли”, — розповіла Ольга журналістам.

Владислав також не зміг полетіти в Україну. Він летів до Києва, збирався кілька тижнів працювати звідти. “Наш рейс повинен був відправитися о 22.40, прибуття о 23.40. Я приїхав в аеропорт близько 21 години. Спочатку дівчина на стійці говорила нам, що не знає подробиць, мовляв, їй сказали білорусів не пускати, вона і не пропускає. Потім з’явився якийсь чоловік, який зачитав текст постанови Кабміну України, де були перераховані категорії громадян, які можуть перетнути кордон”, — розповів TUT.BY Владислав.

За його словами, на борт пустили громадян України і тих, хто мав запрошення на роботу.

Уряд України 27 серпня на позачерговому засіданні вніс зміни до постанови № 641 “Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів”, повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів. Постанова була опублікована в 20.21. У ній сказано, що обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України будуть діяти з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня.

Обмеження не торкнуться іноземців, що мають посвідку на проживання в Україні, іноземних громадян, які прямують транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вузах, представників міжнародних місій або тих, хто прибувають на запрошення дипломатичних представництв України та ін.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що для громадян Білорусі слід передбачити пом’якшення умов в’їзду в Україну. Однак поки розпоряджень з цього приводу не було.