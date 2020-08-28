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Белорусские СМИ сообщили, что ряд белоруссов не смогли попасть в Украину из-за закрытия границ

Киев • УНН

 • 14615 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В редакцию белорусского издания TUT.BY обратилось несколько читателей, которые не смогли сегодня улететь в Украину из-за решения Кабмина закрыть в полночь границу для иностранцев, передает УНН.

Белорусские СМИ сообщили, что ряд белоруссов не смогли попасть в Украину из-за закрытия границ

Ольга и ее коллеги купили билеты до Одессы несколько дней назад, о том, что улететь в Украину не получится, они узнали ночью у стойки регистрации на рейс.

“Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли”, — рассказала Ольга журналистам.

Владислав также не смог улететь в Украину. Он летел в Киев, собирался несколько недель работать оттуда. “Наш рейс должен был отправиться в 22.40, прибытие в 23.40. Я приехал в аэропорт около 21 часа. Поначалу девушка на стойке говорила нам, что не знает подробностей, мол, ей сказали белорусов не пускать, она и не пропускает. Потом появился какой-то мужчина, который зачитал текст постановления Кабмина Украины, где были перечислены категории граждан, которые могут пересечь границу”, — рассказал TUT.BY Владислав.

По его словам, на борт пустили граждан Украины и тех, кто имел приглашение на работу.

Правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление № 641 “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий”, сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Постановление было опубликовано в 20.21. В нем сказано, что ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября.

Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину. Однако пока распоряжений на этот счет не было.

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