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Громадян Білорусі пускатимуть в Україну після закриття кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Громадяни Білорусі зможуть в'їхати на територію України попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців, передає кореспондент УНН.

Громадян Білорусі пускатимуть в Україну після закриття кордонів

"У нас було доручення Президента про підтримку громадян Білорусі у разі звернення. Я думаю, це в межах закону, прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби, якщо таке звернення надійде", - зазначив на засіданні уряду міністр Кабміну Олег Немчінов.

Нагадаємо, раніше сьогодні уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.

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