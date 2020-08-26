Громадян Білорусі пускатимуть в Україну після закриття кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Громадяни Білорусі зможуть в'їхати на територію України попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців, передає кореспондент УНН.
"У нас було доручення Президента про підтримку громадян Білорусі у разі звернення. Я думаю, це в межах закону, прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби, якщо таке звернення надійде", - зазначив на засіданні уряду міністр Кабміну Олег Немчінов.
Нагадаємо, раніше сьогодні уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.