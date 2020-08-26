Громадян Білорусі пускатимуть в Україну після закриття кордонів

"У нас було доручення Президента про підтримку громадян Білорусі у разі звернення. Я думаю, це в межах закону, прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби, якщо таке звернення надійде", - зазначив на засіданні уряду міністр Кабміну Олег Немчінов.



Нагадаємо, раніше сьогодні уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.