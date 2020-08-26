Граждан Беларуси будут пускать в Украину после закрытия границ

"У нас было поручение Президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения. Я думаю, это в рамках закона, пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы, если такое обращение поступит", - отметил на заседании правительства министр Кабмина Олег Немчинов.



Напомним, ранее сегодня правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.