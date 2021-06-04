Білоруські та російські агенти переслідували Романа Протасевича під час його відпустки в Греції - ЗМІ

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Посадові особи Грецької національної розвідувальної служби (EYP в місцевих ініціалах) повідомили, що принаймні три невідомих оперативника вистежували Протасевича по Афінам з моменту його прибуття 9-го травня.

Протасевич знаходився в Афінах для участі в Дельфійському економічному форумі, де виступала лідер опозиції Білорусії Світлана Тіхановська. Після закінчення конференції Протасевич залишився на острові Крит зі своєю дівчиною Софією Сапегою.

"Коли ми зібрали записи з камер відеоспостереження в готелях, з Криту і в аеропорту, стало ясно, що їх відстежували співробітники спецслужб з російськими паспортами", - сказав співробітник МВС.

"Ми вважаємо, що ці люди діяли від імені Білорусії і допомогли встановити, (що) Протасевич знаходився на борту літака, коли він пролітав над Білорусією".

Доповнення

Протасевич і його дівчина Софія Сапега були зняті з літака Афіни-Вільнюс, коли він приземлився в Мінську. Згодом з'ясувалося, що ще троє пасажирів також зійшли з борту в білоруській столиці.

У Білорусії проти Протасевича порушено кримінальну справу про організацію масових заворушень. Софію Сапегу підозрюють в організації заворушень, що порушили громадський порядок і розпалюванні національної ворожнечі.

Вчора затриманий в Мінську Роман Протасевич визнав свою провину.

Батько заарештованого Романа Протасевича Дмитро Протасевич упевнений, що його сина змусили визнати вину.