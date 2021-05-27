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The Guardian

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Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання національної ворожнечі в Білорусії

Київ • УНН

 • 25617 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Затриману 23 травня в Мінську Софію Сапегу, дівчину білоруського опозиціонера Романа Протасевича, визнали підозрюваною в розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі (частина 3 статті 130 КК РБ). Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання національної ворожнечі в Білорусії

Деталі

В законі мова йде про дії, вчинені групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки. Покарання - до 12 років позбавлення волі.

Сапегі закидають цю статтю, як адміністратору каналу "Чорна книга Білорусії", який публікував особисті дані силовиків.

Провладний Telegram-канал опублікував відео із затриманою Сапегою, де та говорила на камеру, що вона редактор цього телеграм-каналу, він визнаний владою Білорусі екстремістським.

Що було раніше

В аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він був в літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусії посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину — громадянку Росії Софію Сапегу.

Сьогодні стало відомо, що Путін і Лукашенко 28 травня обговорять тему затримання Софії Сапеги.

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