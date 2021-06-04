Белорусские и российские агенты преследовали Романа Протасевича во время его отпуска в Греции - СМИ

Детали

Должностные лица Греческой национальной разведывательной службы (EYP в местных инициалах) сообщили, что по крайней мере три неизвестных оперативника выслеживали Протасевича по Афинам с момента его прибытия 9 мая.

Протасевич находился в Афинах для участия в Дельфийском экономическом форуме, где выступала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. После окончания конференции Протасевич остался на острове Крит со своей девушкой Софией Сапегой.

"Когда мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами", - сказал сотрудник МВД.

"Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогли установить, (что) Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Белорусью".

Дополнение

Протасевич и его девушка София Сапега были сняты с самолета Афины-Вильнюс, когда он приземлился в Минске. Впоследствии выяснилось, что еще трое пассажиров также сошли с борта в белорусской столице.

В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Софию Сапегу подозревают в организации беспорядков, нарушивших общественный порядок и разжигание национальной вражды.

Вчера задержаный в Минске Роман Протасевич признал свою вину.

Отец арестованного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили признать вину.