Белорусские и российские агенты преследовали Романа Протасевича во время его отпуска в Греции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем следили неизвестные люди - вероятно, белорусские и российские спецслужбы - в течение нескольких дней в Греции, перед полетом в Вильнюс. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на сотрудника МВД Греции, передает УНН.
Детали
Должностные лица Греческой национальной разведывательной службы (EYP в местных инициалах) сообщили, что по крайней мере три неизвестных оперативника выслеживали Протасевича по Афинам с момента его прибытия 9 мая.
Протасевич находился в Афинах для участия в Дельфийском экономическом форуме, где выступала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. После окончания конференции Протасевич остался на острове Крит со своей девушкой Софией Сапегой.
"Когда мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами", - сказал сотрудник МВД.
"Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогли установить, (что) Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Белорусью".
Дополнение
Протасевич и его девушка София Сапега были сняты с самолета Афины-Вильнюс, когда он приземлился в Минске. Впоследствии выяснилось, что еще трое пассажиров также сошли с борта в белорусской столице.
В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Софию Сапегу подозревают в организации беспорядков, нарушивших общественный порядок и разжигание национальной вражды.
Вчера задержаный в Минске Роман Протасевич признал свою вину.
Отец арестованного Романа Протасевича Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили признать вину.