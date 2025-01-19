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Білоруські держпідприємства таємно виробляють снаряди для армії рф: подробиці розслідування

Київ • УНН

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BelPol виявив, що БелАЗ, БМЗ та БАТЕ виготовляють боєприпаси калібру 122 і 152 мм для росії. З вересня 2023 року Мінськ постачає 13 тисяч запчастин для снарядів "Градів".

Низка білоруських держпідприємств займається серійним виробництвом снарядів для російської армії – про це 19 січня повідомило об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol. Організація опублікувала розслідування на своєму YouTube-каналі, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що серед підприємств, які займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 міліметри є державні підприємства - Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання (БАТЕ).

Також за даними розслідувачів, в березні 2023 року білоруське підприємство "Завод точної електромеханіки" та російський завод "Сплав" підписали контракт, згідно з яким із вересня того року Мінськ зобов’язався постачати до країни-агресора по 13 тисяч запчастин для снарядів до "градів".

За даними BelPol, "БелАЗ", зокрема, займався гальванічним покриттям металевих втулок для реактивних снарядів та виготовленням трубних заготівель для ракет спільно із заводом "БАЗтюб".

Завод "БАТЕ", як вказують розслідувачі, також займався гальванічною обробкою запчастин реактивних снарядів. Як передає BelPol, підприємство отримувало заявку на необхідність такої обробки 4 елементів ракет по 13 тисяч штук.

"Натхненником проєкту" автори другої частини розслідування називають Олександра Лукашенка.

Нагадаємо

Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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