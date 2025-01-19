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Белорусские госпредприятия тайно производят снаряды для армии рф: подробности расследования

Киев  •  УНН

 • 2972 просмотра

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BelPol обнаружил, что БелАЗ, БМЗ и БАТЭ изготавливают боеприпасы калибра 122 и 152 мм для россии. С сентября 2023 года Минск поставляет 13 тысяч запчастей для снарядов "Градов".

Ряд белорусских госпредприятий занимается серийным производством снарядов для российской армии - об этом 19 января сообщило объединение бывших белорусских силовиков BelPol. Организация опубликовала расследование на своем YouTube-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди предприятий, которые занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 миллиметра есть государственные предприятия - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Белорусский металлургический завод (Жлобин) и Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ).

Также по данным расследователей, в марте 2023 года белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский завод "Сплав" подписали контракт, согласно которому с сентября того года Минск обязался поставлять в страну-агрессора по 13 тысяч запчастей для снарядов к "градам".

По данным BelPol, "БелАЗ", в частности, занимался гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет совместно с заводом "БАЗтюб".

Завод "БАТЭ", как указывают расследователи, также занимался гальванической обработкой запчастей реактивных снарядов. Как передает BelPol, предприятие получало заявку на необходимость такой обработки 4 элементов ракет по 13 тысяч штук.

"Вдохновителем проекта" авторы второй части расследования называют Александра Лукашенко.

Напомним

Хоссейн Шамхани организовал схему бартера иранского оружия на российскую нефть через сеть подставных компаний. Его фирмы контролируют более 25% поставок оружия из Ирана в россию в обход санкций.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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