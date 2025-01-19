Белорусские госпредприятия тайно производят снаряды для армии рф: подробности расследования
Киев • УНН
BelPol обнаружил, что БелАЗ, БМЗ и БАТЭ изготавливают боеприпасы калибра 122 и 152 мм для россии. С сентября 2023 года Минск поставляет 13 тысяч запчастей для снарядов "Градов".
Ряд белорусских госпредприятий занимается серийным производством снарядов для российской армии - об этом 19 января сообщило объединение бывших белорусских силовиков BelPol. Организация опубликовала расследование на своем YouTube-канале, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что среди предприятий, которые занимаются производством снарядов калибра 122 и 152 миллиметра есть государственные предприятия - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Белорусский металлургический завод (Жлобин) и Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ).
Также по данным расследователей, в марте 2023 года белорусское предприятие "Завод точной электромеханики" и российский завод "Сплав" подписали контракт, согласно которому с сентября того года Минск обязался поставлять в страну-агрессора по 13 тысяч запчастей для снарядов к "градам".
По данным BelPol, "БелАЗ", в частности, занимался гальваническим покрытием металлических втулок для реактивных снарядов и изготовлением трубных заготовок для ракет совместно с заводом "БАЗтюб".
Завод "БАТЭ", как указывают расследователи, также занимался гальванической обработкой запчастей реактивных снарядов. Как передает BelPol, предприятие получало заявку на необходимость такой обработки 4 элементов ракет по 13 тысяч штук.
"Вдохновителем проекта" авторы второй части расследования называют Александра Лукашенко.
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