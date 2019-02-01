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Білорусь підняла тарифи на транспортування нафти по своїй території

Білорусь підняла тарифи на транспортування нафти по своїй території

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. КИЇВ. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі вирішив підвищити на 7,6% з 1 лютого 2019 року тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території республіки, повідомляє УНН.

Білорусь з 1 лютого 2019 року підвищує тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах, розташованих на території республіки.

"На 2019 рік тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах, розташованих на території республіки, проіндексовані на 7,6%", - повідомила прес-служба міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі з посиланням на постанову відомства.

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У міністерстві підкреслили, що "встановлення тарифів здійснено в суворій відповідності з діючими двосторонніми угодами" з РФ, підписаними в 2010 році в рамках єдиного пакета документів, що регламентують роботу на ринках нафти і нафтопродуктів.

Підвищення тарифів планове.

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"Відповідно до вимог методики тарифи змінюються, виходячи з середньорічного індексу споживчих цін, встановленого параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації (на 2019 рік - 4,6%), збільшеного на 3 процентних пункти. Даний підхід до індексації застосовується, якщо сторонами не узгоджена інша величина", - нагадала прес-служба.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину в місяць.

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