Беларусь подняла тарифы на транспортировку нефти по своей территории
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. КИЕВ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси решило повысить на 7,6% с 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, сообщает УНН.
Беларусь с 1 февраля 2019 года повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики.
"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%", - сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.
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В министерстве подчеркнули, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями" с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.
Повышение тарифов плановое.
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"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - напомнила пресс-служба.
Напомним, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.