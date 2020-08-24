Білорусь направить Литві ноту через спробу "порушення повітряного простору"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство оборони Білорусі заявило про спробу порушення повітряного простору країни з боку Литовської Республіки. У результаті чого, Міністерство закордонних справ Білорусі направить ноту литовській стороні. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне агентство "БЕЛТА".
“Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19:30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщіна Ошмянського району. З суміжної території був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою”, - пише видання.
Відзначається, що польоту повітряних куль запобігли без застосування зброї.
“Військове відомство підготувало відповідні матеріали і направило їх до Міністерства закордонних справ Білорусі для підготовки ноти литовській стороні”, — зазначає видання.
Нагадаємо, у Держприкордонслужби України достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю.
Як повідомляв УНН, з 1 вересня 2020 роки для поїздок в Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, оскільки уряд тимчасово призупинило угоду з Білоруссю про безвізові поїздки громадян.