Беларусь направит Литве ноту из-за попытки "нарушения воздушного пространства"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство обороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литовской Республики. В результате чего, Министерство иностранных дел Беларуси направит ноту литовской стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное агентство "БЕЛТА".
"Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19:30 было прекращено провокацию со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - пишет издание.
Отмечается, что полет воздушных шаров предотвратили без применения оружия.
"Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - отмечает издание.
Напомним, у Госпогранслужбы Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью.
Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины нужен загранпаспорт, поскольку правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан.