Білий дім відмовився співпрацювати у процесі імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Білий дім повідомив у вівторок демократам у Палаті представників Конгресу США, що не збирається співпрацювати з ними в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це йдеться в опублікованому письмовій заяві прессекретаря Білого дому Стефані Грішема, передає УНН.
У направленому демократам листі, зазначає вона, підкреслюється, що в їх розслідуванні в рамках процедури імпічменту “відсутня будь-яка законна конституційна підстава, видимість об’єктивності і навіть найелементарніші гарантії належного судового розгляду”. “Спираючись на чисто політичні причини, демократи вирішили, що їхнє бажання скасувати підсумки виборів 2016 року дозволяє їм провести так зване розслідування в рамках процедури імпічменту, яке йде врозріз з основними правами, що гарантовані кожному американцеві”, — вказала Грішем.
“Не слід очікувати, що виконавчі органи влади будуть брати участь в цьому упередженому політичному театрі”, — наголошується в її заяві.
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Прессекретар американського лідера в черговий раз підкреслила, що Трамп “не зробив нічого поганого і демократам про це відомо”. “Такого роду упереджені процедури завдають образи конституції в зв’язку з тим, що вони проходять за закритими дверима і відмовляють президенту в праві викликати свідків, (вимагати) перехресного допиту свідків, мати доступ до доказів, а також у безлічі інших основних прав”, — зазначила Грішем.
На її думку, “демократи переслідують суто партійні цілі, в тому числі надання впливу на майбутніх у 2020 році виборах”. “В ході цього процесу вони порушують громадянські свободи і принцип поділу влади, погрожуючи посадовим особам виконавчої влади покаранням лише за реалізацію своїх конституційних прав і прерогатив. Все це порушує конституцію, верховенство закону, а також прецеденти, що мали місце в минулому”, — вважає прессекретар глави американської держави.
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“Президент Трамп і вся його адміністрація будуть продовжувати боротися за американський народ, розвивати економіку, підвищувати добробут і захищати інтереси Америки всередині країни і за кордоном”, — уклала Грішем.
Лист був адресований спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила про початок процедури імпічменту, а також головам спецкомітету з розвідки, комітету з нагляду та урядової реформи і комітету із закордонних справ Адаму Шиффу, Елайджі Каммінгс та Еліоту Енгель. Раніше вони направили повістки посадовим особам вашингтонської адміністрації високого рангу з вимогою виступити на слуханнях і надати законодавцям документи в рамках розслідувань, пов’язаних з процедурою імпічменту.
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