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Белый дом отказался сотрудничать в процессе импичмента Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Белый дом сообщил во вторник демократам в Палате представителей Конгресса США, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении прессекретар Белого дома Стефани Гришема, передает УНН.

Белый дом отказался сотрудничать в процессе импичмента Трампа

В направленном демократам письме, отмечает она, подчеркивается, что в их расследовании в рамках процедуры импичмента “отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащие судебному разбирательству”. “Опираясь на чисто политические причины, демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяют провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, которые гарантированы каждому американцу”, — указала Гришэм.

“Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре”, — отмечается в ее заявлении.

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Пресс-секретарь американского лидера в очередной раз подчеркнула, что Трамп “не сделал ничего плохого и демократам об этом известно”. “Такого рода предвзятые процедуры наносят оскорбление конституции в связи с тем, что они проходят за закрытыми дверями и отказывают президенту в праве вызвать свидетелей, (требовать) перекрестного допроса свидетелей, иметь доступ к доказательствам, а также во множестве других основных прав”, — отметила Гришэм.

По ее мнению, “демократы преследуют сугубо партийные цели, в том числе оказания влияния на предстоящих в 2020 году выборах”. “В ходе этого процесса они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая должностным лицам исполнительной власти наказанием только за реализацию своих конституционных прав и прерогатив. Все это нарушает конституцию, верховенство закона, а также прецеденты, которые имели место в прошлом”, — считает пресс-секретарь главы американского государства.

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“Президент Трамп и вся его администрация будут продолжать бороться за американский народ, развивать экономику, повышать благосостояние и защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом”, — заключила Гришэм.

Письмо было адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента, а также председателям спецкомитета по разведке, комитета по надзору и правительственной реформе и комитета по иностранным делам Адаму Шиффа, Элайджи Каммингс и Элиоту Энгель. Ранее они направили повестки должностным лицам вашингтонской администрации высокого ранга с требованием выступить на слушаниях и предоставить законодателям документы в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента.

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