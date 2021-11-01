Білий дім після повідомлення про COVID-19 у Псакі: Байден здав негативний тест

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"Президент США Джо Байден в неділю здав негативний результат (тесту - ред.) на COVID-19", повідомила прес-секретар Білого дому, яку цитує агентство.

Прес-секретар, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One в понеділок, сказала, що тест проводився в межах вимог для участі в конференції COP26 у Великій Британії.

Що було раніше

Представник Білого дому Джен Псакі, яка не приєдналася до міжнародної поїздки президента США Джо Байдена, здала позитивний аналіз на коронавірус після того, як це зробили члени її сім'ї, стало відомо зі зробленої напередодні, 31 жовтня, заяви. Вона бачилася з Байденом минулого вівторка.