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Пресс-секретарь президента США сдала положительный анализ на COVID-19: она виделась с Байденом во вторник

Киев • УНН

 • 16556 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Представитель Белого дома Джен Псаки, которая не присоединилась к международной поездке президента Джо Байдена, сдала положительный анализ на коронавирус после того, как это сделали члены ее семьи, говорится в заявлении в воскресенье, передает УНН со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь президента США сдала положительный анализ на COVID-19: она виделась с Байденом во вторник

Подробности

Псаки сказала, что последний раз видела Байдена во вторник на улице в маске перед отъездом президента в Рим на саммит Группы 20. Псаки сказала, что раскрывает положительный результат теста “из соображений прозрачности”, добавив, что испытывает легкие симптомы и работает удаленно.

В четверг Белый дом объявил, что Псаки больше не будет сопровождать Байдена в его заграничной поездке “по крайней мере, в течение первых нескольких дней”, сославшись на семейные обстоятельства. Вместо нее с президентом отправилась заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Цитата

“В среду, в координации с высшим руководством Белого дома и медицинской группой, я приняла решение не ехать в заграничную поездку с президентом из-за чрезвычайной семейной ситуации, когда у членов моей семьи был обнаружен COVID-19”, — сказала Псаки в воскресном заявлении. “С тех пор я соблюдала карантин и составляла негативные анализы (методом ПЦР) на COVID в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня мой тест на COVID оказался положительным.

Она продолжила: “Я планирую лично вернуться на работу по окончании десятидневного карантина после отрицательного экспресс-теста, являющегося дополнительным требованием Белого дома, кроме рекомендаций CDC, принятых по соображениям осторожности”.

Дополнение

В прошлом месяце Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19 и в понедельник отправится на климатический саммит ООН в Глазго, Шотландия.

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