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Речниця президента США здала позитивний аналіз на COVID-19: з Байденом бачилась у вівторок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Речниця Білого дому Джен Псакі, яка не доєдналась до міжнародної поїздки президента Джо Байдена, здала позитивний аналіз на коронавірус після того, як це зробили члени її родини, йдеться у заяві в неділю, передає УНН із посиланням на CNN.

Речниця президента США здала позитивний аналіз на COVID-19: з Байденом бачилась у вівторок

Деталі

Псакі сказала, що востаннє бачила Байдена у вівторок на вулиці в масці перед від’їздом президента до Риму на саміт Групи 20. Псакі сказала, що розкриває позитивний результат тесту “з міркувань прозорості”, додавши, що відчуває легкі симптоми і працює віддалено.

У четвер Білий дім оголосив, що Псакі більше не супроводжуватиме Байдена в його закордонній поїздці “принаймні протягом перших кількох днів”, пославшись на сімейні обставини. Замість неї із президентом вирушила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Цитата

“У середу, в координації з вищим керівництвом Білого дому та медичною групою, я прийняла рішення не їхати в закордонну поїздку з президентом через надзвичайну сімейну ситуацію, коли у членів моєї родини було виявлено COVID-19”, — сказала Псакі у недільній заяві. “З тих пір я дотримувалася карантину та складала негативні аналізи (методом ПЛР) на COVID у середу, четвер, п’ятницю та суботу. Однак сьогодні мій тест на COVID виявився позитивним”.

Вона продовжила: “Я планую особисто повернутися на роботу після закінчення десятиденного карантину після негативного експрес-тесту, що є додатковою вимогою Білого дому, крім рекомендацій CDC, прийнятих з міркувань обережності”.

Доповнення

Минулого місяця Байден отримав третю дозу вакцини від COVID-19 і у понеділок вирушить на кліматичний саміт ООН до Глазго, Шотландія.

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