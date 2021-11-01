Белый дом после сообщения о COVID-19 у Псаки: Байден сдал отрицательный тест

Детали

"Президент США Джо Байден в воскресенье сдал отрицательный результат (теста - ред.) на COVID-19", сообщила пресс-секретарь Белого дома, которую цитирует агентство.

Пресс-секретарь, разговаривая с журналистами на борту Air Force One в понедельник, сказала, что тест проводился в рамках требований для участия в конференции COP26 в Великобритании.

Что было ранее

Представитель Белого дома Джен Псаки, которая не присоединилась к международной поездке президента США Джо Байдена, сдала положительный анализ на коронавирус после того, как это сделали члены ее семьи, стало известно из сделанного накануне, 31 октября, заявления. Она виделась с Байденом в прошлый вторник.