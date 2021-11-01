Белый дом после сообщения о COVID-19 у Псаки: Байден сдал отрицательный тест
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Белом доме после сообщений о заболевшей COVID-19 пресс-секретаре Джен Псаки заявили, что президент США Джо Байден в воскресенье сдал отрицательный результат теста на коронавирус, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Президент США Джо Байден в воскресенье сдал отрицательный результат (теста - ред.) на COVID-19", сообщила пресс-секретарь Белого дома, которую цитирует агентство.
Пресс-секретарь, разговаривая с журналистами на борту Air Force One в понедельник, сказала, что тест проводился в рамках требований для участия в конференции COP26 в Великобритании.
Что было ранее
Представитель Белого дома Джен Псаки, которая не присоединилась к международной поездке президента США Джо Байдена, сдала положительный анализ на коронавирус после того, как это сделали члены ее семьи, стало известно из сделанного накануне, 31 октября, заявления. Она виделась с Байденом в прошлый вторник.