“Білі балаклави” вивчали можливість захопити будівлю ВР — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. “Біла Балаклава” Євген Моренець, затриманий напередодні українськими силовиками, вивчав можливість разом зі спільниками захопити будівлю Верховної ради України, а також керівників органів державної влади і правоохоронних структур. Про це на брифінгу у вівторок, 19 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“На виконання вказівок Дульського „Біла Балаклава“ вербував спільників, доводив їм плани щодо майбутнього захоплення адмінбудівель, органів державної влади, усвідомлював необхідність провокувати кровопролиття і майбутні людські жертви серед протестувальників. В якості одного з основних об’єктів посягань Моренцем вивчалась можливість захоплення будівлі Верховної ради України”, — повідомив Кононенко.
За його словами, затриманий СБУ напередодні “Біла балаклава” Євген Моренець за вказівкою агента російських спецслужб Дульського та його кураторів з ФСБ готувався використати активістів патріотичних структур для фізичного захоплення та позбавлення повноважень керівників органів державної влади і правоохоронних структур.
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План також залучав організацію мирного мітингу з метою провокування сутичок з правоохоронцями, яких зі спини мають атакувати бойові групи, зазначив заступник голови СБУ. З його слів, “кровопролиття та збройні сутички мали стати каталізатором для вчинення державного перевороту”.
“Датою переходу до активних заходів „Біла Балаклава“ за погодженням з Дульським обрав 31 березня 2019 року — день голосування на виборах. Одразу після закриття виборчих дільниць під гаслами фальсифікації результатів волевиявлення громадян планувалось проведення віче у Києві та в регіонах, а також спровокувати людські жертви для радикалізації та мобілізації суспільства. Готуючись до заходів 31 березня, Моренець мав на меті постійно підігрівати ситуацію — під час обшуку у нього вилучено виготовлений ним особисто так званий „коктейль молотова“, який за наявними оперативними даними, зловмисник мав використати найближчим часом для підпалу одного з об’єктів в столиці”, — зазначив Кононенко.
Він сказав, що напередодні Моренцю було оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та 3 ст.109 КК України, у порядку статті 208 його затримано. Сьогодні йому буде обиратись міра запобіжного заходу.
Нагадаємо, так звані “Білі балаклави”, діючи за вказівкою агента російських спецслужб Миколи Дульського, мали на меті спровокувати керівників громадських об’єднань та окремих активістів до організації масових протестних заходів одразу після закінчення голосування в Україні 31 березня.