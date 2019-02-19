"Белые балаклавы" изучали возможность захватить здание ВР - СБУ

"Во исполнение указаний Дульского "Белая Балаклава" вербовал сообщников, доказывал им планы относительно будущего захвата админзданий, органов государственной власти, осознавал необходимость провоцировать кровопролитие и будущие человеческие жертвы среди протестующих. В качестве одного из основных объектов посягательств Моренця изучалась возможность захвата здания Верховной Рады Украины", - сообщил Кононенко.

По его словам, задержанный СБУ накануне "Белая балаклава" Евгений Моренец по указанию агента российских спецслужб Дульского и его кураторов из ФСБ готовился использовать активистов патриотических структур для физического захвата и лишения полномочий руководителей органов государственной власти и правоохранительных структур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Белые балаклавы": участники движения в поддержку Савченко планировали смену власти в Украине

План также привлекал организацию мирного митинга с целью провоцирования столкновений с правоохранителями, которые со спины имеют атаковать боевые группы, отметил заместитель председателя СБУ. По его словам, "кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором для совершения государственного переворота".

"Датой перехода к активным мерам "Белая Балаклава" по согласованию с Дульским выбрал 31 марта 2019 - день голосования на выборах. Сразу после закрытия избирательных участков под лозунгами фальсификации результатов волеизъявления граждан планировалось проведение вече в Киеве и регионах, а также спровоцировать человеческие жертвы радикализации и мобилизации общества. Готовясь к мероприятиям 31 марта, Моренец имел целью постоянно подогревать ситуацию - во время обыска у него изъято изготовленный им лично так называемый "коктейль Молотова", который по имеющимся оперативным данным, злоумышленник должен был использовать в ближайшее время для поджога одного из объектов в столице", - отметил Кононенко.

Он сказал, что накануне Моренцу было объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 3 ст.109 УК Украины, в порядке статьи 208 он задержан. Сегодня ему будет избираться мера пресечения.

Напомним, так называемые "Белые балаклавы", действуя по указанию агента российских спецслужб Николая Дульского, имели целью спровоцировать руководителей общественных объединений и отдельных активистов в организации массовых протестных мероприятий сразу после окончания голосования в Украине 31 марта.