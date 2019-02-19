"Белые балаклавы" изучали возможность захватить здание ВР - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. "Белая Балаклава" Евгений Моренець, задержан накануне украинскими силовиками, изучал возможность вместе с сообщниками захватить здание Верховной Рады Украины, а также руководителей органов государственной власти и правоохранительных структур. Об этом на брифинге во вторник, 19 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Во исполнение указаний Дульского "Белая Балаклава" вербовал сообщников, доказывал им планы относительно будущего захвата админзданий, органов государственной власти, осознавал необходимость провоцировать кровопролитие и будущие человеческие жертвы среди протестующих. В качестве одного из основных объектов посягательств Моренця изучалась возможность захвата здания Верховной Рады Украины", - сообщил Кононенко.
По его словам, задержанный СБУ накануне "Белая балаклава" Евгений Моренец по указанию агента российских спецслужб Дульского и его кураторов из ФСБ готовился использовать активистов патриотических структур для физического захвата и лишения полномочий руководителей органов государственной власти и правоохранительных структур.
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План также привлекал организацию мирного митинга с целью провоцирования столкновений с правоохранителями, которые со спины имеют атаковать боевые группы, отметил заместитель председателя СБУ. По его словам, "кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором для совершения государственного переворота".
"Датой перехода к активным мерам "Белая Балаклава" по согласованию с Дульским выбрал 31 марта 2019 - день голосования на выборах. Сразу после закрытия избирательных участков под лозунгами фальсификации результатов волеизъявления граждан планировалось проведение вече в Киеве и регионах, а также спровоцировать человеческие жертвы радикализации и мобилизации общества. Готовясь к мероприятиям 31 марта, Моренец имел целью постоянно подогревать ситуацию - во время обыска у него изъято изготовленный им лично так называемый "коктейль Молотова", который по имеющимся оперативным данным, злоумышленник должен был использовать в ближайшее время для поджога одного из объектов в столице", - отметил Кононенко.
Он сказал, что накануне Моренцу было объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 3 ст.109 УК Украины, в порядке статьи 208 он задержан. Сегодня ему будет избираться мера пресечения.
Напомним, так называемые "Белые балаклавы", действуя по указанию агента российских спецслужб Николая Дульского, имели целью спровоцировать руководителей общественных объединений и отдельных активистов в организации массовых протестных мероприятий сразу после окончания голосования в Украине 31 марта.