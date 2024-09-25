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Бійці ГУР знищили за допомогою дронів ворожу самохідну гаубицю "Мста": відео

Бійці ГУР знищили за допомогою дронів ворожу самохідну гаубицю "Мста": відео

Київ • УНН

 • 14993 перегляди

Бійці підрозділу "Крила" ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для ураження ворожої гаубиці розвідники використали два далекобійні FPV-дрони.

Бійці підрозділу "Крила" української розвідки за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", повідомило у середу Головне управління розвідки МО України, передає УНН

Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С"

- йдеться у повідомленні ГУР.

 Як зазначається, для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках25.09.24, 08:42 • 14848 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаТехнології
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