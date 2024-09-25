Бійці ГУР знищили за допомогою дронів ворожу самохідну гаубицю "Мста": відео
Київ • УНН
Бійці підрозділу "Крила" ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для ураження ворожої гаубиці розвідники використали два далекобійні FPV-дрони.
Бійці підрозділу "Крила" української розвідки за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", повідомило у середу Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С"
Як зазначається, для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.
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