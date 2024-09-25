Бойцы ГУР уничтожили с помощью дронов вражескую самоходную гаубицу "Мста": видео
Киев • УНН
Бойцы подразделения «Крылья» ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Мста-С». Для поражения вражеской гаубицы разведчики использовали два дальнобойных FPV-дрона.
Бойцы подразделения "Крылья" украинской разведки с помощью FPV-дронов уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", сообщило в среду Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С"
Как отмечается, для сожжения вражеской гаубицы разведчики мастерски применили два дальнобойных FPV-дрона.
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