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Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
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Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
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Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
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Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
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Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бойцы ГУР уничтожили с помощью дронов вражескую самоходную гаубицу "Мста": видео

Бойцы ГУР уничтожили с помощью дронов вражескую самоходную гаубицу "Мста": видео

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 07:58  •  6329 просмотра

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Бойцы подразделения «Крылья» ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Мста-С». Для поражения вражеской гаубицы разведчики использовали два дальнобойных FPV-дрона.

Бойцы подразделения "Крылья" украинской разведки с помощью FPV-дронов уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", сообщило в среду Главное управление разведки МО Украины, передает УНН

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С"

- говорится в сообщении ГУР.

 Как отмечается, для сожжения вражеской гаубицы разведчики мастерски применили два дальнобойных FPV-дрона.

Генштаб о ситуации на фронте: 154 боев за сутки, самые активные атаки врага - на Покровском и Лиманском направлениях25 сентября 2024, 05:42 • 10104 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
2s19-msta-s2S19 Msta-S
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