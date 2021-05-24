Берлін викликав у МЗС для розмови посла Білорусі

Деталі

“Нам потрібна ясність щодо того, що насправді сталося вчора на борту і на землі. Також нам потрібна ясність щодо самопочуття Романа Протасєвіча і його супутниці, які повинні бути негайно звільнені. Тому сьогодні ввечері ми викликали посла Білорусі в МЗС”, — сказав міністр.

Також Маас заявив, що з точки зору Берліна інцидент з літаком “не може залишатися без наслідків”.

“Глави держав і урядів ЄС обговорять наслідки на сьогоднішньому неформальному саміті”, — сказав він.

Erklärung von Außenminister @HeikoMaas zur Einbestellung des belarussischen Botschafters pic.twitter.com/scaff8UxIp

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.