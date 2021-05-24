Берлин вызвал в МИД для разговора посла Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. МИД ФРГ считает “странными и не заслуживающими доверия” объяснения белорусской стороны по поводу посадки самолета компании Ryanair. Посол Белоруссии Денис Сидоренко вызван для получения информации, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает УНН.
Детали
“Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Беларуси в МИД”, — сказал министр.
Также Маас заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом “не может оставаться без последствий”.
“Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите”, — сказал он.
Erklärung von Außenminister @HeikoMaas zur Einbestellung des belarussischen Botschafters pic.twitter.com/scaff8UxIp— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 24, 2021
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.