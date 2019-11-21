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Беріть теплі речі і дрова: активісти 8 грудня зберуться на акцію на Банковій

Київ • УНН

 • 15659 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Активісти "Руху опору капітуляції" анонсували нову акцію на Банковій на 8 грудня. Про це мітингувальники заявили під стінами Офісу Президента України, передає кореспондент УНН.

"Беріть теплі речі і дрова. Сьогодні ми підемо звідси, а 8 грудня - вже не підемо", - наголосили активісти.

Мітингувальники зазначили, що збирають мітинг перед "нормандським самітом", аби попередити капітуляцію.

Також під час заходу активісти ще раз виголосили свої вимоги, а також нагадали, що "Майдан - близько" і виконали гімн України.

Нагадаємо, сьогодні у День Гідності та Свободи на Майдані Незалежності розпочалося віче “Ми маємо Гідність”, яке організоване громадськими діячами з “Руху опору капітуляції”.

Додамо, що близько 1300 нацгвардійців підтримують безпеку громадян в центрі Києва.

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