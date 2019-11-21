Беріть теплі речі і дрова: активісти 8 грудня зберуться на акцію на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Активісти "Руху опору капітуляції" анонсували нову акцію на Банковій на 8 грудня. Про це мітингувальники заявили під стінами Офісу Президента України, передає кореспондент УНН.
"Беріть теплі речі і дрова. Сьогодні ми підемо звідси, а 8 грудня - вже не підемо", - наголосили активісти.
Мітингувальники зазначили, що збирають мітинг перед "нормандським самітом", аби попередити капітуляцію.
Також під час заходу активісти ще раз виголосили свої вимоги, а також нагадали, що "Майдан - близько" і виконали гімн України.
Нагадаємо, сьогодні у День Гідності та Свободи на Майдані Незалежності розпочалося віче “Ми маємо Гідність”, яке організоване громадськими діячами з “Руху опору капітуляції”.
Додамо, що близько 1300 нацгвардійців підтримують безпеку громадян в центрі Києва.