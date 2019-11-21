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Із фаєрами та вимогами до Зеленського: як у Києві відзначають річницю Майдану

Із фаєрами та вимогами до Зеленського: як у Києві відзначають річницю Майдану

Київ • УНН

 • 11057 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Активісти у Києві відзначають річницю Майдану із фаєрами, прапорами України та гаслами. Крім того, мітингувальники уже встигли виголосити вимоги до Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

Вимоги до Президента під час мітингу озвучили коррдинатори “Руху опору капітуляції”.

Так активісти вимагають, аби Зеленський звільнив керівника Офісу Президента України Андрія Богдана, керівника ДБР Роману Трубу та голову комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка.

Також мітингувальники поставили Президенту декілька вимог - жодного статусу ОРДЛО, жодного розведення військ на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні у День Гідності та Свободи на Майдані Незалежності розпочалося віче “Ми маємо Гідність”, яке організоване громадськими діячами з “Руху опору капітуляції”.

Додамо, що близько 1300 нацгвардійців підтримують безпеку громадян в центрі Києва.

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