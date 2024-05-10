Бельгія виділить 9 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури в Україні
Київ • УНН
Бельгія виділить додаткові 9 мільйонів євро Програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй для сприяння відновленню пошкодженої війною енергетичної інфраструктури України, зокрема навколо Харкова.
Бельгія виділить додаткову допомогу в розмірі 9 млн євро для ремонту пошкодженої внаслідок війни енергетичної інфраструктури в Україні. Про це заявила представниця уряду Бельгії з питань співробітництва й розвитку Каролайн Геннес, яку цитує RTBF, передає УНН.
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Як повідомила Геннес, Бельгія виділить додаткову допомогу в розмірі 9 млн євро для сприяння ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури в Україні.
Вивільнені 9 мільйонів підуть до Програми розвитку ООН (ПРООН), яка спеціалізується на економічному розвитку. Програма першою поставила в Україну нові генератори після початку війни. Відтоді було створено систему швидкого придбання запасних частин і забезпечення новим обладнанням для ремонту пошкодженої та зруйнованої інфраструктури
Вона додала, що через ООН Бельгія сприятиме ремонту енергетичної інфраструктури навколо Харкова, який зараз зазнає щоденних бомбардувань російської армії.
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