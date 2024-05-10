Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине
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Warner Bros. анонсировала новый фильм во вселенной "Властелина колец": главным героем станет Голум
Ракеты для Patriot, NASAMS и зенитные ракеты Stinger: в ОП рассказали, что вошло в новый пакет помощи от США
Сибига встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление ПВО Украины и Саммит мира
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Киевская ОВА будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов: Кравченко будет проверять все работы лично
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Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине
Бельгия выделит дополнительные 9 миллионов евро Программе развития Организации Объединенных Наций для содействия восстановлению поврежденной войной энергетической инфраструктуры Украины, в частности вокруг Харькова.
россияне перешли в наступление на Харьковщине, на фронте почти сотня боевых столкновений за сутки - Генштаб
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях, в частности на Харьковщине, нанеся потери российским войскам и технике в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.
ЦАХАЛ "ограниченно" продолжит операцию в Рафахе, с учетом позиции США
Военный кабинет Израиля одобрил ограниченное расширение операции ЦАХАЛа в Рафахе, Газа, чтобы не разозлить администрацию Байдена, а также поручил участникам переговоров об освобождении заложников подготовить новое предложение для потенциальной сделки.
Глава Офиса по санкциям Госдепа США посетит Грузию в ближайшие дни - СМИ
Джим О'Брайен, руководитель Управления по координации санкций Государственного департамента США, в ближайшие дни посетит Грузию, чтобы встретиться с оппозицией на фоне продолжающихся протестов против противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния".
Warner Bros. анонсировала новый фильм во вселенной "Властелина колец": главным героем станет Голум
В 2026 году компания Warner Bros. выпустит "Властелин колец: Охота на Голума", первый фильм новой серии "Властелина колец", посвященный персонажу Голуму, режиссера Энди Серкиса и продюсеров Питера Джексона, Фрэн Уолш и Филиппы Бойенс.
Ракеты для Patriot, NASAMS и зенитные ракеты Stinger: в ОП рассказали, что вошло в новый пакет помощи от США
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты для зенитных комплексов Patriot, NASAMS, Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерию.
Сибига встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление ПВО Украины и Саммит мира
Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить усиление системы противовоздушной обороны Украины, ускорение поставок ракет и боеприпасов для ВСУ и подготовку к Глобальному саммиту мира.
В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Согласно информации СМИ он включает ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другую амуницию.
Киевская ОВА будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов: Кравченко будет проверять все работы лично
Киевская областная военная администрация будет разрывать контракты с подрядчиками, которые срывают реконструкцию объектов. Председатель ОВА Руслан Кравченко пообещал все работы проверять лично.
Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой
Оккупанты бесчинствовали в украинских домах под Авдеевкой, записывая на видео, как они крадут предметы домашнего обихода, такие как мангалы и кухонную утварь.