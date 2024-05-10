Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине

Бельгия выделит дополнительную помощь в размере 9 млн евро для ремонта поврежденной в результате войны энергетической инфраструктуры в Украине. Об этом заявила представитель правительства Бельгии по вопросам сотрудничества и развития Каролайн Геннес, которую цитирует RTBF, передает УНН.

Детали

Как сообщила Геннес, Бельгия выделит дополнительную помощь в размере 9 млн евро для содействия ремонту поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине.

Освободившиеся 9 миллионов пойдут в Программу развития ООН (ПРООН), которая специализируется на экономическом развитии. Программа первой поставила в Украину новые генераторы после начала войны. С тех пор была создана система быстрого приобретения запасных частей и обеспечения новым оборудованием для ремонта поврежденной и разрушенной инфраструктуры - сказала Геннес.

Она добавила, что через ООН Бельгия будет способствовать ремонту энергетической инфраструктуры вокруг Харькова, который сейчас подвергается ежедневным бомбардировкам российской армии.

Напомним

Германия выделит на восстановление энергосистемы Украины, пострадавшей от массированных российских ударов, 45 миллионов евро.