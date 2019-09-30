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Бекіров звернувся до кримськотатарського народу: окупанти бояться нас

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кримськотатарський активіст та колишній політв'язень Кремля, якого 7 вересня визволили з російського полону в рамках обміну утримуваними особами Едем Бекіров, заявив, що кримські татари повинні боротися з подвійною силою, щоб всі політв'язні повернулися додому. Про це Бекіров сказав у відеозверненні на зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність", передає УНН.

Бекіров звернувся до кримськотатарського народу: окупанти бояться нас

Бекіров заявив, що з його сторони буде робитися все необхідне, що в його силах, та він буде всіляко допомагати кримським татарам, зокрема тим, хто наразі знаходиться в полоні РФ.

“Вони принесли чистоту нашого народу навіть в ті каземати, в яких вони знаходяться. Вони донесли всьому світу, що кримськотатарський народ чистий, добродушний, миролюбний, без агресії або терористичних ухилів, в яких нас хочуть звинуватити”, — сказав Бекіров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я, і кожен з нас, представляємо кримськотатарський народ — Бекіров передав лист своїй дочці

Кримськотатарський активіст звернувся зі словами підтримки до рідних політв’язнів.

“Треба боротися тепер з подвійною силою, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Хлопці, які сьогодні сидять, показали приклад всім кримським татарам, що не треба боятися нічого, треба виходити на суди... Адже це неймовірна сила. Вони (окупаційна влада РФ — ред) бояться нас, а не ми їх. Вони бояться ось цих хлопців, бо вони їх не зламали і не зможуть зламати ніколи”, — наголосив Бекіров.

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Нагадаємо, звільнений Едем Бекіров розповів, як у ФСБ пропонували йому відмовитися від адвоката.

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