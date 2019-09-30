Бекиров обратился к крымскотатарскому народу: оккупанты боятся нас

Бекиров заявил, что с его стороны будет делаться все необходимое, что в его силах, и он будет всячески помогать крымским татарам, в частности тем, кто сейчас находится в плену РФ.

“Они принесли чистоту нашего народа даже в те казематы, в которых они находятся. Они донесли всему миру, что крымскотатарский народ чистый, добродушный, дружелюбный, без агрессии или террористических уклонов, в которых нас хотят обвинить”, — сказал Бекиров.

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Крымскотатарский активист обратился со словами поддержки к родным политзаключенных.

“Надо бороться теперь с удвоенной силой, чтобы все наши ребята вернулись домой. Эти ребята, которые сегодня сидят, показали пример всем крымским татарам, что не надо бояться ничего, надо выходить на суды... Ведь это невероятная сила. Они (оккупационная власть РФ — ред) боятся нас, а не мы их. Они боятся вот этих ребят, потому что они их не сломали и не смогут сломать никогда”, — подчеркнул Бекиров.

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Напомним, освобожден Эдем Бекиров рассказал, как в ФСБ предлагали ему отказаться от адвоката.